«Путин и Трамп уже обсуждают вопросы, которые затрагивают отношения двух стран после завершения конфликта. Им следует нормализовать отношения, создать экономические связи Это именно то, что необходимо для предотвращения любых конфликтов в дальнейшем. На Западе такой подход не сочетается с нарративом о том, что Россия хочет всех захватить и дойти до Ла-Манша», — сказал он.