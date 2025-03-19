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Полковник Дэвис: действия РФ разрушают версию об «угрозе» с её стороны

Путин и Трамп обсуждают вопросы, которые затрагивают отношения РФ и США после завершения конфликта.

Направление развития отношений между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами, а также совместные усилия Москвы и Вашингтона по завершению у конфликта на Украине противоречат высказываниям об «угрозе» со стороны РФ, заявил бывший полковник армии Соединённых Штатов Дэниел Дэвис.

«Путин и Трамп уже обсуждают вопросы, которые затрагивают отношения двух стран после завершения конфликта. Им следует нормализовать отношения, создать экономические связи Это именно то, что необходимо для предотвращения любых конфликтов в дальнейшем. На Западе такой подход не сочетается с нарративом о том, что Россия хочет всех захватить и дойти до Ла-Манша», — сказал он.

Заявление прозвучало в эфире YouTube-канала Дэвиса.

Он также выразил мнение, что обсуждение развития совместных проектов РФ и Вашингтона лишит Киев «роли в вопросе урегулирования украинского конфликта».

Напомним, телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа длился свыше двух часов.

Ранее сообщалось, что Путин согласился на предложение Трампа о 30-дневном отказе РФ и Украины от ударов по объектам энергетической инфраструктуры.