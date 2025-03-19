Хуситы нанесли четвертый удар по авианосцу США Harry Truman в Красном море

Напомним, 15 марта ВС США начали наносить массированные удары по территории Йемена. В ответ на это хуситы начали атаки на американский Harry Truman в Красном море. 16 марта авианосец и ждающие корабли были атакованы с использованием 18 баллистических и крылатых ракет и беспилотника. Позднее были совершены еще две атаки.