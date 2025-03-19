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Хуситы нанесли четвертый удар по авианосцу США Harry Truman в Красном море

Военно-политическое движение «Ансар Алла» сообщило о четвертом за 72 часа ударе по авианосцу США Harry Truman в Красном море.

Источник: Аргументы и факты

Военно-политическое движение «Ансар Алла» нанесли четвертый за 72 часа удар по авианосцу США Harry Truman в Красном море, сообщил представитель сформированных хуситами вооруженных сил Яхья Сариа в своем Telegram-канале.

По его словам, хуситы осуществили атаку с применением нескольких крылатых ракет и беспилотников.

«После возобновления наших операций в поддержку угнетенного палестинского народа вооруженные силы зафиксировали в Красном море военную деятельность противника, готовившегося совершить масштабную воздушную агрессию против нашей страны», — заявил Сариа, добавив, что в ответ на эти действия был атакован американский авианосец Harry Truman.

Напомним, 15 марта ВС США начали наносить массированные удары по территории Йемена. В ответ на это хуситы начали атаки на американский Harry Truman в Красном море. 16 марта авианосец и ждающие корабли были атакованы с использованием 18 баллистических и крылатых ракет и беспилотника. Позднее были совершены еще две атаки.