Трамп неожиданно отреагировал на заявления о требовании Путина прекратить помощь Украине: что он сказал

В пресс-службе Кремля заявили, что в ходе телефонного разговора российский и американский лидеры всесторонне рассмотрели проблему украинского конфликта и пути его решения. На это была направлена основная часть беседы. В заявлении говорится, что Трамп и Путин обозначили ключевые моменты контроля за возможным прекращением огня, а перед этим президент России согласился на приостановку боевых действий. Он также обратил внимание на возможные риски, связанные с недоговороспособностью украинской стороны.