Трамп неожиданно отреагировал на заявления о требовании Путина прекратить помощь Украине: что он сказал

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом не выдвигал требования о немедленном прекращении помощи Киеву в качестве одного из условий достижения договоренностей. Об этом глава Белого дома сообщил в интервью телеканалу Fox News.
По его словам, в ходе недавнего разговора с Путиным вопрос прекращения помощи Украине даже не поднимался.
«Нет, он не требовал. Мы не говорили о помощи вообще. Мы говорили о многих вещах, но помощь никогда не обсуждалась», — сказал американский лидер, отвечая на вопрос, требовал ли российский президент прекращения помощи Киеву со стороны Вашингтона.
Трамп уточнил, что телефонный разговор с Путиным продлился почти два часа и прошел «замечательно», отметив, что США хотят улучшить отношения с Россией.
Кроме того, глава Белого дома признал, что у России сейчас есть преимущество в боевых действиях, поскольку российские войска окружили около 2,5 тысяч военных украинской армии. По его словам, Вашингтон собирается покончить с этим. Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут сохранить жизни, сдавшись в плен.
В пресс-службе Кремля заявили, что в ходе телефонного разговора российский и американский лидеры всесторонне рассмотрели проблему украинского конфликта и пути его решения. На это была направлена основная часть беседы. В заявлении говорится, что Трамп и Путин обозначили ключевые моменты контроля за возможным прекращением огня, а перед этим президент России согласился на приостановку боевых действий. Он также обратил внимание на возможные риски, связанные с недоговороспособностью украинской стороны.
Специальный представитель президента США Стивен Уиткофф сообщил, что российская и американская стороны проведут новый этап переговоров, который будет посвящен подробностям договоренностей между Путиным и Трампом.
Уиткофф отметил, что дата предстоящих переговоров уже известна. Они должны состоятся в это воскресенье, 23 марта. Представители от России и США встретятся в Джидде для обсуждения деталей прекращения огня на Украине.
Спецпредставитель американского лидера положительно оценил состоявшийся телефонный разговор. По его словам, Вашингтон и Москва приближаются к миру. Уиткофф назвал Путина и Трампа двумя великими лидерами, которые объединились ради блага человечества.