Маск поддержал идею проанализировать документы о Кеннеди через ChatGPT

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал идею проанализировать документы об убийстве президента Джона Кеннеди через чат-бот ChatGPT.
В соцсети X* Маск обратил внимание на пост одного из пользователей, который написал, может ли кто-нибудь скопировать и вставить рассекреченные документы в чат-бот ChatGPT, попросить искусственный интеллект проанализировать и рассказать, убило ли Кеннеди ЦРУ. На этот пост бизнесмен ответил двумя эмодзи: смеющимся и 100%.
Ранее национальный архив США опубликовал рассекреченные документы о расследовании убийства Кеннеди.
Президент США Дональд Трамп до этого говорил о планах обнародовать около 80 тысяч страниц документов, касающихся расследования убийства.
Сообщалось также, что минюст США поручил своим юристам срочно изучить эти бумаги: каждый из сотрудников должен просмотреть от 400 до 500 документов.
*Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.