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Маск поддержал идею проанализировать документы о Кеннеди через ChatGPT

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал призыв вставить документы об убийстве Кеннеди в чат-бот ChatGPT.

Источник: Аргументы и факты

Американский бизнесмен Илон Маск поддержал идею проанализировать документы об убийстве президента Джона Кеннеди через чат-бот ChatGPT.

В соцсети X* Маск обратил внимание на пост одного из пользователей, который написал, может ли кто-нибудь скопировать и вставить рассекреченные документы в чат-бот ChatGPT, попросить искусственный интеллект проанализировать и рассказать, убило ли Кеннеди ЦРУ. На этот пост бизнесмен ответил двумя эмодзи: смеющимся и 100%.

Ранее национальный архив США опубликовал рассекреченные документы о расследовании убийства Кеннеди.

Президент США Дональд Трамп до этого говорил о планах обнародовать около 80 тысяч страниц документов, касающихся расследования убийства.

Сообщалось также, что минюст США поручил своим юристам срочно изучить эти бумаги: каждый из сотрудников должен просмотреть от 400 до 500 документов.

*Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.