Маск поддержал идею проанализировать документы о Кеннеди через ChatGPT

В соцсети X* Маск обратил внимание на пост одного из пользователей, который написал, может ли кто-нибудь скопировать и вставить рассекреченные документы в чат-бот ChatGPT, попросить искусственный интеллект проанализировать и рассказать, убило ли Кеннеди ЦРУ. На этот пост бизнесмен ответил двумя эмодзи: смеющимся и 100%.