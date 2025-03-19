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В ХАМАС заявили, что эскалация угрожает заложникам

ГАЗА, 19 мар — РИА Новости. Эскалация в секторе Газа ставит под угрозу жизни израильских заложников, заявил РИА Новости член политбюро палестинского движения ХАМАС Басем Наим.

Источник: AP 2024

«Эта опасная эскалация, которая привела к материальным и человеческим потерям в рядах палестинцев, не сделает исключением и израильских заложников в секторе Газа и подвергнет их жизни опасности», — сказал Наим.

В ночь на вторник Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Член политбюро палестинского движения ХАМАС Иззат ар-Ришк заявил, что решение Нетаньяху о возвращении к войне означает смертный приговор находящимся в секторе Газа израильским заложникам.

По данным минздрава палестинского анклава, число погибших при израильских ударах по сектору Газа во вторник утром превысило 410 человек.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в анклав для грузовиков с гуманитарной помощью.