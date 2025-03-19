Председателей трех областных судов назначили в Казахстане

Председатели судебных коллегий Верховного cуда Нурсерик Шарипов, Назгуль Рахметуллина и Аслан Тукиев представили судейскому сообществу вновь назначенных председателей Западно-Казахстанского, Мангистауского и Павлодарского областных судов. Ими стали Азат Избасаров, Максут Текетаев и Серик Толегенов соответственно.
Во встречах приняли участие судьи регионов, руководители государственных и правоохранительных органов, ветераны судебной системы и представители департаментов cудебной администрации.
Спикеры отметили многолетний опыт работы в судебной системе, высокую квалификацию, авторитет и организаторские способности вновь назначенных председателей судов. Перед ними была обозначена первостепенная задача — повышение качества отправления правосудия в судах.
Назначенный председателем Западно-Казахстанского областного суда Азат Омирбекович Избасаров родился в 1978 году в селе Текели Алматинской области. В 1999 году окончил Казахский государственный юридический университет.
В 1999—2009 годы работал следователем, начальником следственного отдела УВД Алматы и Алматинской области.
В 2009—2018 годы занимал должность судьи Карасайского районного суда Алматинской области, председателя специализированного межрайонного уголовного суда Мангистауской области. В 2018—2021 годы — судья Мангистауского областного суда.
С 2021 года до настоящего назначения работал председателем судебной коллегии по уголовным делам Западно-Казахстанского областного суда.
Назначенный председателем Мангистауского областного суда Максут Нысанбаевич Текетаев родился в 1970 году в Шиелийском районе Кызылординской области. В 2003 году окончил юридический факультет университета имени Д. Кунаева (Алматы).
В 2001—2007 годы работал судебным исполнителем, старшим судебным исполнителем в Алматы.
В 2007—2022 годы занимал должность судьи, председателя Талгарского районного суда.
С 2022 года до настоящего назначения был председателем судебной коллегии по гражданским делам Кызылординского областного суда.
Назначенный председателем Павлодарского областного суда Серик Кенесович Толегенов родился в 1968 году в селе Айдарлы Алматинской области.
В 1998 году окончил юридический факультет Казахского государственного национального университета им. Аль-Фараби.
В 1990—2003 годы работал секретарем судебного заседания, судебным исполнителем, консультантом аппарата Верховного суда.
В 2003—2007 годы занимал пост судьи Алматинского районного суда Астаны.
В 2007—2022 годы занимал должность председателя суда Актобе, председателя районного суда № 2 Алмалинского района Алматы.
С 2022 года до настоящего назначения — председатель судебной коллегии по гражданским делам Павлодарского областного суда.