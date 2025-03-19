Мэр Екатеринбурга попросил горожан жаловаться на дорожные ямы

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов попросил направлять ему данные про участки дорог, которые пришли в негодность после зимы. Это предложение он написал в своем telegram-канале.
«Очевидно, некоторые участки требуют срочного ремонта после зимы. Дал поручение приступить к массовому устранению дефектов, образовавшихся на проезжей части. Прошу жителей сообщать о проблемных участках дорог через платформу обратной связи», — попросил Орлов.
Мэр также провел объезд города и совещание с районными службами благоустройства. Telegram-канал «Екатеринбург. Главное», который считается близким к городской команде, отмечает, что Орлов на совещании устроил разнос районному начальству из-за плохого состояния дорог.
Напомним, что мэрия ищет подрядчиков для ремонта дорог. В 2025 году запланировано благоустройство 18 из 30 участков.