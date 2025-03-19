Глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на диалог России и США

По словам Рыженкова, происходящее сегодня во взаимоотношениях России и США, является показателем того, что две стороны понимают важность момента и готовы вместе обсуждать, прийти к какому-то решению, «понимая, что дальше, если ничего не делать, — это не просто тупик, а это некий барьер, за которым, возможно, очень серьезные мировые потрясения».