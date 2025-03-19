Глава МИД Беларуси Рыженков отреагировал на диалог России и США

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в эфире «Беларусь 1» отреагировал на диалог России и США.
По словам Рыженкова, происходящее сегодня во взаимоотношениях России и США, является показателем того, что две стороны понимают важность момента и готовы вместе обсуждать, прийти к какому-то решению, «понимая, что дальше, если ничего не делать, — это не просто тупик, а это некий барьер, за которым, возможно, очень серьезные мировые потрясения».
— Мы все говорим, что мы у края черты — американцы говорят, наш президент говорит, Путин говорит. Поэтому тут исключать ничего нельзя, потому что мы начинаем говорить на одной волне, — заметил глава МИД Беларуси.
Вместе с тем он обратил внимание, что с ЕС пока так не получается. Максим Рыженков отметил, что риторика Европейского союза следующая: «вооружаться, вооружаться, вооружаться». Он подчеркнул, что, несмотря на это в Евросоюзе увеличивается количество политиков, понимающих пагубность политики, основанной на милитаризации.
— Понимают, что вот этот разрыв в отношениях России и Евросоюза несет негатив не только и не столько для России, а для Европейского союза.
Министр иностранных дел заявил, что стоит отбросить некие свои личные амбиции. Он добавил, что это должны сделать и политики, и некоторые страны.
— Потому что действительно край этой черты очень близок. Поэтому если все сегодня не одумаются и не начнут разговаривать вместо того, чтобы накачивать мышцы военным этим всем арсеналом, хорошего ничего не будет, — высказал мнение глава МИД Беларуси.
Ранее глава МИД Беларуси высказался о травле здравомыслящих политиков в Евросоюзе.
Кроме того, Рыженков прокомментировал план перевооружения ЕС на 800 миллионов евро.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал главе МИД о восстановлении доверия со странами Запада.