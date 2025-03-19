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Поправки в закон об обращении с животными поддержали в Волгоградской области

Депутатами Волгоградской областной думы была рассмотрена инициатива Госдумы, касающаяся передачи субъектам Российской Федерации права самостоятельно определять порядок работы с безнадзорными животными.

Законопроект предлагает дополнить действующий закон новым положением, которое позволит местным законодательным органам устанавливать предельные сроки содержания животных в приютах и принимать решения, направленные на обеспечение безопасности граждан.

Председатель комитета по экологии, природопользованию и охране окружающей среды Ирина Соловьева отметила, что изменения помогут создать баланс между защитой жизни и здоровья людей и заботой о животных.

Депутат Владимир Ефимов, входящий в парламентский комитет по аграрной политике и биологической защите, также поддержал инициативу, отметив необходимость четкого механизма регулирования численности безнадзорных животных и разумных сроков их содержания в приютах.

По итогам обсуждения Волгоградская областная дума приняла постановление о поддержке этого федерального законопроекта.