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В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что телефонный разговор президентов России и США ознаменовался падением «стены непонимания» между двумя странами.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.

«Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию», — сказал Шеремет РИА Новости.

По его мнению, в российско-американских взаимоотношениях сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.

«Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу», — сказал депутат.