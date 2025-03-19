В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп провели во вторник телефонный разговор. По словам пресс-службы Кремля, в ходе разговора лидеры двух стран обсудили урегулирование украинского военного конфликта, а также выразили обоюдную заинтересованность в нормализации отношений в свете особой ответственности за обеспечение безопасности и стабильности в мире.
«Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию», — сказал Шеремет РИА Новости.
По его мнению, в российско-американских взаимоотношениях сделан первый серьезный шаг для выстраивания доверительных отношений в вопросе строительства глобальной безопасности.
«Обе страны нацелены на решение всех накопившихся проблем. Мы видим фундаментальный настрой на системную работу», — сказал депутат.