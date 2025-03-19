В Госдуме прокомментировали телефонный разговор Путина и Трампа

«Лидеры России и США продемонстрировали всему миру, как должны вести себе ответственные и мудрые политики. Начало диалога ознаменовалось падением стены непонимания и недоверия между Россией и США и показало, что время политических катаклизмов проходит, мир стремится к более спокойному и доверительному существованию», — сказал Шеремет РИА Новости.