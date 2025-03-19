Совбез: Беларусь передаст России машины, куда установят комплекс «Орешник»

Госсекретарь Совбеза отметил, что ракетный комплекс «Орешник» — «это как бы продукт Союзного государства». Он пояснил, что база (речь идет про основную машину) изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса на белорусской территории. Что касается ракет поражения, то их производят в России.