Совбез: Беларусь передаст России машины, куда установят комплекс «Орешник»

Совбез сообщил, что Беларусь передаст России машины, куда установят комплекс «Орешник». Подробности в интервью «Беларусь 1» озвучил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
Госсекретарь Совбеза отметил, что ракетный комплекс «Орешник» — «это как бы продукт Союзного государства». Он пояснил, что база (речь идет про основную машину) изготавливается на предприятиях военно-промышленного комплекса на белорусской территории. Что касается ракет поражения, то их производят в России.
— мы завершаем изготовление необходимого количества этих машин, которые в ближайшее время будут переданы Российской Федерации для того, чтобы установить на них средство поражения, — уточнил Вольфович.
По словам государственного секретаря Совета безопасности, в Беларуси уже подготовили места, где будет размещен российский комплекс «Орешник».
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что Беларусь еще не получила комплекс «Орешник» от России.
Кроме того, глава государства выступил с заявлением о поступлении комплекса «Орешник» в Беларусь.
Тем временем экс-глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина высказалась о Дональде Трампе: «Давайте смотреть с оптимизмом, но держать порох сухим».