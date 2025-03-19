Власти Ирана планируют упразднить полицию нравов

Спикер напомнил, что ношение хиджаба уже было закреплено другим законом страны. «Теперь должен был быть принят закон, который бы затрагивал как положительные, так и отрицательные аспекты. В новом законе полиция нравов полностью ликвидирована, но у правительства есть некоторые проблемы в других областях, которые следует решить», — написал господин Галибаф в соцсети Х.
Уголовный кодекс Ирана уже предусматривает наказания за нарушение правил ношения хиджаба. Предполагается, что новый закон существенно расширяет спектр штрафных мер — в частности, вводятся ограничения для подростков в возрасте от 12 лет. Регулярных нарушительниц смогут приговаривать к тюремному заключению сроком до 15 лет.
В декабре 2024 года высший совет национальной безопасности Ирана призвал меджлис (парламент) приостановить процесс рассмотрения законопроекта. Это произошло на фоне отказа президента Исламской Республики Масуда Пезешкиана одобрить спорную инициативу в ее текущем виде из-за опасений, что она усилит раскол в обществе.