Власти Ирана планируют упразднить полицию нравов

Спикер напомнил, что ношение хиджаба уже было закреплено другим законом страны. «Теперь должен был быть принят закон, который бы затрагивал как положительные, так и отрицательные аспекты. В новом законе полиция нравов полностью ликвидирована, но у правительства есть некоторые проблемы в других областях, которые следует решить», — написал господин Галибаф в соцсети Х.