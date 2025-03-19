Совбез обозначил сроки появления российского комплекса «Орешник» в Беларуси. Подробности сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович.
По его словам, в Беларуси уже подготовили места, где будет размещаться российский комплекс «Орешник». Вольфович пояснил, что несмотря на то, что комплекс является мобильным, места для него все равно предусмотрены. Он уточнил, что белорусская сторона их сохранила со временем Советского Союза, заметив, что об этом говорил и президент Беларуси.
— И думаю, что к концу года мы выполним те поручения двух президентов, которые поставили главы государств перед нами и военными, в частности, — уточнил госсекретарь Совбеза Беларуси.
Ранее Совбез сказал, что Беларусь передаст России машины, куда установят комплекс «Орешник».
Тем временем новый премьер Турчин сказал о сокращении перечня товаров с регулируемыми ценами: «Нам надо оставить те товары, которые в наибольшей степени волнуют людей».
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