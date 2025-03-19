Совбез обозначил сроки появления российского комплекса «Орешник» в Беларуси

По его словам, в Беларуси уже подготовили места, где будет размещаться российский комплекс «Орешник». Вольфович пояснил, что несмотря на то, что комплекс является мобильным, места для него все равно предусмотрены. Он уточнил, что белорусская сторона их сохранила со временем Советского Союза, заметив, что об этом говорил и президент Беларуси.