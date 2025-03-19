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Путин на закрытой встрече раскрыл позицию РФ по Крыму и новым регионам

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мар — РИА Новости Крым. Если бы украинские власти признали российский Крым и автономию Донецкой и Луганской народных республик, специальная военная операция могла бы и не начаться. Об этом заявил президент России Владимир Путин на закрытой встрече с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей, пишет специальный корреспондент «Коммерсанта» Андрей Колесников со ссылкой на участников встречи.

Источник: РИА "Новости"

«Теперь, по словам моих собеседников, речь на переговорах идет о том, что достигнутое у России не отнять и что следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известных территории: Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожскую области», — пишет журналист.

Как рассказали Колесникову участники встречи, если признание произойдет в ближайшее время, Россия «не станет претендовать на Одессу и другие территории, на данный момент принадлежащие Украине».

«Но и эта точка может сдвинуться, ведь “они не успевают окапываться”», — добавил корреспондент.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября 2022 года. В ДНР «за» высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%.

30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.