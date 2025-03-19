Назначен председатель Свердловского областного суда

Соответствующий указ был подписан 18 марта.
Владимир Дмитриев назначен на срок в 6 лет. До этого он так же занимал пост председателя Свердловского областного суда.
Владимир Дмитриев начинал работу в судебной системе с 2000 года в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. В 2004 году был назначен судьей Свердловского областного суда, в 2019 году — председателем этого суда.
Кроме этого на пост председателя Ивдельского городского суда назначена Наталья Фаренбрух. Ранее она занимала пост судьи в этом суде.
«МК-Урал» ранее писал, что Сергей Савинов назначен председателем Академического районного суда Екатеринбурга (ранее работал в Кировском районном суде). Должность его заместителя заняла Вероника Лазарева (Ленинский районный суд Екатеринбурга).
Также судьями Академического районного суда стали Лилия Батрышина, Екатерина Лобанова (Железнодорожный районный суд), Никита Шатуленко (Верх-Исетский районный суд).