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Назначен председатель Свердловского областного суда

Президент России Владимир Путина назначил Владимира Дмитриева председателем Свердловского областного суда.

Соответствующий указ был подписан 18 марта.

Владимир Дмитриев назначен на срок в 6 лет. До этого он так же занимал пост председателя Свердловского областного суда.

Владимир Дмитриев начинал работу в судебной системе с 2000 года в Железнодорожном районном суде Екатеринбурга. В 2004 году был назначен судьей Свердловского областного суда, в 2019 году — председателем этого суда.

Кроме этого на пост председателя Ивдельского городского суда назначена Наталья Фаренбрух. Ранее она занимала пост судьи в этом суде.

«МК-Урал» ранее писал, что Сергей Савинов назначен председателем Академического районного суда Екатеринбурга (ранее работал в Кировском районном суде). Должность его заместителя заняла Вероника Лазарева (Ленинский районный суд Екатеринбурга).

Также судьями Академического районного суда стали Лилия Батрышина, Екатерина Лобанова (Железнодорожный районный суд), Никита Шатуленко (Верх-Исетский районный суд).