57 БПЛА атаковали три региона России и Азовское море. Военная операция, день 1120-й

За ночь средства ПВО уничтожили 35 украинских беспилотников над Курской областью, 13 над Орловской, семь над акваторией Азовского моря, один над Тульской областью, один над Брянской. По словам спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, в Саудовской Аравии 23 марта пройдут переговоры для обсуждения деталей перемирия на Украине. Президент США Дональд Трамп обозначил, что российский лидер Владимир Путин не требовал от него прекратить оказание помощи Украине. «Газета.Ru» ведет хронику событий.