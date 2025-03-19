57 БПЛА атаковали три региона России и Азовское море. Военная операция, день 1120-й

08:42.
08:32 Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление Зеленского, что Украина «не салат и не компот, чтобы быть в меню у Путина, несмотря на его аппетиты»:
«Не соврал на этот раз. Киевский режим не салат или компот, а то, во что содержимое меню превращается после переваривания».
08:21 Президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News обозначил, что российский лидер Владимир Путин не требовал от него прекратить оказание помощи Украине:
«Нет, он не требовал. Мы вообще не говорили о помощи. Мы говорили о многом, но помощь не обсуждалась».
08:13 23 марта в Саудовской Аравии проработают детали прекращения огня на Украине, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в эфире Fox News. По его словам, договоренность будет касаться не только ударов по энергетическим объектам, но и по инфраструктуре в целом.
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08:03 ⚡️За ночь средства ПВО уничтожили 57 украинских беспилотников: 35 над Курской областью, 13 над Орловской, семь над акваторией Азовского моря, один над Тульской областью, один над Брянской.
08:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1120-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.