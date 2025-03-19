В МИД прокомментировали обсуждение Британией и ЕС конфискации активов

Во вторник агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми и глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас на встрече в Лондоне обсудят конфискацию замороженных российских активов.
«Маразм этой встречи заключается в том, что Британия не является членом Европейского союза, а Европейский союз долгое время разводился с Британией и делил все ущербы и издержки», — сказала Захарова.
«Причем тут два, не находящихся в отношениях друг с другом субъекта, и деньги третьего субъекта, который с ними тоже не находится в каких-либо отношениях?», — поинтересовалась она.
Захарова добавила, что в Британии пиратство всегда было легализовано.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.