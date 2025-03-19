Беларусь высказалась о решении Латвии частично закрыть движение через «Патерниеки». Подробности озвучили в пресс-службе Государственного таможенного комитета.
Сообщается, что латвийская сторона проинформировала о следующем: с 00.00 19 марта по рижскому времени частично будет закрыто движение в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»). Речь идет о том, что с названной даты нельзя будет пересекать границу на велосипеде и пешком.
В таможне Беларуси уточнили, что указанное ограничение будет действовать и на двух латвийских КПП, которые находятся на границе с Россией. Это пункты пропуска «Гребнево» (с российской стороны «Убылинка») и «Терехово» (с российской стороны «Бурачки»).
В ГТК обратили внимание на то, что движение в пешем порядке через пункты пропуска «Патерниеки» и «Григоровщина» не осуществлялось и ранее.
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