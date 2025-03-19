Беларусь высказалась о решении Латвии частично закрыть движение через Патерниеки

Сообщается, что латвийская сторона проинформировала о следующем: с 00.00 19 марта по рижскому времени частично будет закрыто движение в пункте пропуска «Патерниеки» (с белорусской стороны «Григоровщина»). Речь идет о том, что с названной даты нельзя будет пересекать границу на велосипеде и пешком.