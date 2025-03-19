Назначен исполняющий обязанности руководителя гостехнадзора Прикамья

В Инспекции государственного технического надзора Пермского края назначен новый руководитель. Исполняющим обязанности главы ведомства стал Рамиль Касимов, пишет «Коммерсант-Прикамье».
По данным издания, к своим обязанностям на новой должности Рамиль Касимов приступил 18 марта. Ранее он занимал пост заместителя руководителя инспекции.
Напомним, прежний начальник краевой инспекции государственного технического надзора Игорь Морозов 5 марта этого года был избран главой Осинского округа. Его кандидатуру поддержали депутаты местной Думы.