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Назначен исполняющий обязанности руководителя гостехнадзора Прикамья

Инспекцию возглавил Рамиль Касимов.

Источник: Комсомольская правда

В Инспекции государственного технического надзора Пермского края назначен новый руководитель. Исполняющим обязанности главы ведомства стал Рамиль Касимов, пишет «Коммерсант-Прикамье».

По данным издания, к своим обязанностям на новой должности Рамиль Касимов приступил 18 марта. Ранее он занимал пост заместителя руководителя инспекции.

Напомним, прежний начальник краевой инспекции государственного технического надзора Игорь Морозов 5 марта этого года был избран главой Осинского округа. Его кандидатуру поддержали депутаты местной Думы.