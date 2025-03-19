Глава МИД сказал, что политики в Литве выступают за сотрудничество с Беларусью

Министр иностранных дел Максим Рыженков в интервью «Беларусь 1» сказал, что политики в Литве выступают за сотрудничество с Беларусью и Россией.
Рыженков акцентировал внимание на том, что ситуация заставила белорусскую сторону посмотреть на дальнюю дугу более пристально:
— Раз наши соседи здесь, через границу, где очень близко, не хотят пользоваться преимуществами сотрудничества с Беларусью либо сотрудничества через Беларусь и Россию с другими государствами — Китаем, Востоком, ну, собственно говоря, мы не будем же стоять здесь с шапкой у границы, убеждая их, — заявил глава МИД Беларуси.
Вместе с тем он высказал мнение о том, что, вероятно, было бы рентабельно работать с Польшей, Латвией, Литвой, Европейским союзом, подчеркнув: им было бы это очень выгодно. Министр иностранных дел уточнил, что еще выгоднее озвученным было бы заниматься нормальной торговлей с Россией, в том числе сотрудничеством по промышленной кооперации, по получению ресурсной базы и так далее.
— Но они сделали этот выбор в общем-то и, собственно говоря, он их ведет. И видите, что уже многие политики и в Литве выступают за сотрудничество с Россией, Беларусью, — отметил Максим Рыженков.
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