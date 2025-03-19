Глава МИД сказал, что политики в Литве выступают за сотрудничество с Беларусью

Вместе с тем он высказал мнение о том, что, вероятно, было бы рентабельно работать с Польшей, Латвией, Литвой, Европейским союзом, подчеркнув: им было бы это очень выгодно. Министр иностранных дел уточнил, что еще выгоднее озвученным было бы заниматься нормальной торговлей с Россией, в том числе сотрудничеством по промышленной кооперации, по получению ресурсной базы и так далее.