Участники СВО займут посты управленцев в Хабаровском крае

В январе и феврале осуществлялся прием заявок — кандидаты заполняли анкеты и писали эссе. С 15 по 18 марта они проходили тестирование. Финальным этапом станет собеседование, лучших из лучших включат в один из двух резервов. Те, кто войдет в первый, начнут обучение уже в апреле. Второй предусмотрен для тех, кто приступит к учебе после возвращения домой из зоны СВО.