Участники СВО займут посты управленцев в Хабаровском крае

Этот проект направлен на обучение ветеранов специальной военной операции и их подготовку для работы в органах государственной власти и местного самоуправления.
В январе и феврале осуществлялся прием заявок — кандидаты заполняли анкеты и писали эссе. С 15 по 18 марта они проходили тестирование. Финальным этапом станет собеседование, лучших из лучших включат в один из двух резервов. Те, кто войдет в первый, начнут обучение уже в апреле. Второй предусмотрен для тех, кто приступит к учебе после возвращения домой из зоны СВО.
Власть нуждается в этих ребятах.
Тем, кто знаком с федеральным проектом «Время героев», может показаться, что новая программа очень его напоминает. И это не случайно. «Герои Vостока» продолжает большой всероссийский проект, который реализуется по поручению президента страны Владимира Путина.
«Время героев» быстро показало свою эффективность, и глава государства поручил запустить аналогичные программы во всех российских регионах.
— Власть нуждается в этих ребятах! Боевая закалка, честность, командная слаженность и патриотизм нужны и на госслужбе. Так мы хотим усилить управленческий резерв нашего региона, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, запуская этот проект в регионе. — Участники программы смогут трудоустроиться в исполнительные органы края, органы местного самоуправления, на предприятия, в общественные организации.
Обучение пройдет на базе Дальневосточного института управления — филиала РАНХиГС.
— Предусмотрен большой практический блок, в том числе этап стажировки. Ее ребята пройдут по направлениям, по которым в дальнейшем будут трудоустраиваться, — рассказал директор ДВИУ Евгений Меркулов.
Участникам проекта предлагают обучение по четырем модулям: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление» и «Современные технологии управления».
Занятия будут идти с апреля по ноябрь. А пока активно продолжается отбор. На первом этапе организаторы получили более 500 заявок, больше 290 кандидатов успешно написали эссе и заполнили анкеты.
Возможность помогать.
В субботу многие участники с нетерпением ждали, когда часы покажут 19:00. В это время стартовал второй этап отбора. Открылся доступ к тестированию, в рамках которого проверялись управленческие компетенции кандидатов. Сдать этот экзамен можно было дистанционно, пройдя по ссылке, отправленной на электронную почту. Но некоторые предпочли работать на специально подготовленной площадке.
Там на протяжении всех четырех дней находились социальные координаторы из фонда «Защитники Отечества», которые в любой момент были готовы помочь, если возникнут технические сложности.
Среди пришедших на площадку был и житель села Мирного Илья Пономарев. Ему 33 года, с фронта он вернулся после ранения. Построил дом, а теперь хочет строить счастливое будущее для своего региона.
Он активно участвует в жизни села, помогает в организации мероприятий, проводит уроки мужества для школьников. В своем эссе писал о проблемах, которые видит в сфере ЖКХ, системе здравоохранения, образования, патриотического воспитания. Он считает, что важно с детства прививать любовь к Родине. А на вопрос, зачем хочет участвовать в программе, отвечает: чтобы помогать людям.
— Я по специальности инженер гражданской обороны. И современные реалии показывают, что нам нужно уделить больше внимания этой сфере, — говорит Илья. — Вокруг нас не одни друзья, есть враги. Нужно создать для мирного населения безопасные условия. Каждый человек должен знать, куда бежать, если прозвучит сигнал воздушной тревоги.
Новая элита общества.
На протяжении всех этапов отбора и периода обучения в работе активно задействован общественный совет — его члены выполняют координирующую роль.
— За каждым курсантом закрепят ответственных кураторов, которые будут помогать ребятам учиться и делиться уже своим наработанным опытом, — отмечает руководитель краевого филиала фонда «Защитники Отечества» Алена Чаплыгина.
Кроме того, у участников появится уникальная возможность присоединиться к факультативному проекту «Герои Vостока: Бизнес для СВОих». В его рамках они получат базовые знания в сфере предпринимательства и первичные навыки ведения бизнеса.
— Мы заинтересованы в том, чтобы именно из таких реальных героев выращивать, не побоюсь этого слова, новую элиту общества, тех людей, на кого государство будет опираться, — уверен губернатор края Дмитрий Демешин.