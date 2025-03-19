Исполнять обязанности главы Ейска будет Денис Квитовский

Денис Квитовский — коренной житель города с опытом управленческой и депутатской деятельности, отметил господин Бублик. В числе первоочередных задач названы организация уборки остановок, закупка мусорных контейнеров, ремонт дорожного покрытия на площади Авиаторов, ямочный ремонт и благоустройство клумб. Также планируется оценить необходимый объем работ по покосу сорной растительности и очистке балки в поселке Широчанка от камыша для предотвращения пожаров.