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Премьер-министр Турчин назвал три основных требования к бизнесу в Беларуси

Премьер Турчин сказал про основные требования к бизнесу в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Александр Турчин в интервью телеканалу «Беларусь 1» назвал три основных требования к бизнесу в Беларуси.

По его словам, основными требованиями со стороны властей как к частным, так и государственным компаниям, являются сохранение объемов производства, выплата заработных плат сотрудникам и уплата налогов. Турчин отметил, что озвученные параметры можно мониторить, «не выходя на проверку». Глава правительства Беларуси уточнил, что в случае соблюдения предприятием данных параметров, проверки не потребуются.