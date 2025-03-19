Слюсарь поручил актуализировать проект строительства объездной дороги вокруг Сальска

Помимо этого, на встрече обсуждали состояние дорог в районе в целом. В этом году дорожный фонд региона выделит району 77 млн рублей на ремонт десяти дорог. Также власти района будут использовать собственные ресурсы. Так, за последние два года в районе увеличились объемы ремонтных работ дорог благодаря передаче полномочий по их содержанию и обслуживанию сельским поселениям.