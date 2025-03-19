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Слюсарь поручил актуализировать проект строительства объездной дороги вокруг Сальска

Ростовская область, 19 марта 2025. DON24.RU. Врио губернатора донского региона Юрий Слюсарь обсудил с главой администрации Сальского района Владимиром Березовским состояние социально значимых объектов, в частности объездной дороги. Об этом сообщает Правительство Ростовской области.

Проект объездной трассы города подготовили еще в 2018 году. Из-за отсутствия дорожной сети, большегрузы, следующие в Калмыкию. Ставрополь, Дагестан и Астрахань, проезжают через город.

«Это изнашивает инфраструктуру, плохо сказывается на экологии. И в целом доставляет неудобства жителям. Строительство объездной — большой проект. Давайте вместе подумаем, в какие федеральные программы мы можем его включить или наши региональные возможности использовать. Минтрансу такую задачу поставлю. И нужно актуализировать проектную документацию», — сказал Юрий Слюсарь.

Помимо этого, на встрече обсуждали состояние дорог в районе в целом. В этом году дорожный фонд региона выделит району 77 млн рублей на ремонт десяти дорог. Также власти района будут использовать собственные ресурсы. Так, за последние два года в районе увеличились объемы ремонтных работ дорог благодаря передаче полномочий по их содержанию и обслуживанию сельским поселениям.

Власти обратили внимание на дорогу к недавно открытому детсаду № 22 «Сказка» в райцентре.

«Посчитайте, какие перераспределения нужно сделать за счет дорожного фонда. Эту дорогу к новому садику, по которой невозможно ездить, надо сделать», — отметил Юрий Слюсарь.

Кроме того, главе района поручили рассмотреть поиск нового подрядчика, выполняющего капремонт филиала центральной районной больницы в поселке Гигант. Действующий постоянно срывает график работ, на что уже несколько лет жалуются жители.

До конца этого года в Сальске планируют открыть Дворец культуры. Заложенных в бюджете средств не хватило для закупки кресел и увеличения энергомощности. Глава донского региона окажет району поддержку. Также Юрий Слюсарь поручил Владимиру Березовскому провести ремонтные работы и закупку необходимого оборудования синхронно, чтобы не тратить время на оснащение здания после завершения ремонта.

«Власть на всех уровнях обязана слышать людей. Ведь и по закону, и по совести мы работаем в их интересах», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.