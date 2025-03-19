Как Трамп оценил переговоры с Путиным. Заявления президента США

«У них есть ценные ресурсы, включая значительные запасы редкоземельных металлов», — сказал Трамп про Россию и добавил, что территория РФ является одной из самых крупных в мире, а ее ресурсы могут быть полезными не только Штатам, но и другим странам. Трамп заметил, что в РФ также демонстрируют заинтересованность в использовании экономического потенциала США. В заявлении Белого дома после переговоров Трампа и Путина также шла речь о перспективах развития российско-американских экономических контактов для укрепления стабильности в мире.