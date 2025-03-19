Как Трамп оценил переговоры с Путиным. Заявления президента США

Ключевые высказывания Трампа из интервью телеканалу Fox News собрали «Ведомости».
«Я считаю, что у нас был отличный разговор, который длился почти два часа. Мы обсудили множество тем, включая шаги к достижению мира, а также другие вопросы», — приводит издание слова Трампа.
Американский лидер признал переговоры «замечательными» и уточнил, что главной темой беседы стало урегулирование украинского кризиса. Трамп предложил Москве и Киеву сделать шаг для заключения перемирия — прекратить атаковать объекты энергетической инфраструктуры в течение месяца. Владимир Путин инициативу одобрил и дал соответствующее распоряжение военному командованию.
Как Трамп оценивает ситуацию на Украине
Трамп в интервью журналистам охарактеризовал ситуацию на Украине словами: «Много оружия, направленного друг на друга». Он подчеркнул, что военное противостояние — это «ошибка», которую он бы не допустил, если бы был президентом.
Политик признал, что у России есть преимущество в конфликте, и в настоящее время в окружении российскими военными находятся около 2,5 тыс. украинцев. Он также отметил, что есть риск вовлечения в противостояние США.
«Американцы в этом не участвуют, но они могут быть втянуты, если это перерастет в Третью мировую войну, что было бы совершенно нелепо», — объяснил Трамп.
Он отметил, что во время переговоров с Путиным не обсуждалось требование России к США и странам НАТО прервать поддерживать Украину вооружением, снарядами и разведданными.
«Мы вообще не обсуждали помощь. Мы говорили о многих вещах, но помощь не была темой разговора», — уточнил Трамп.
Что Трамп думает от обношениях США с Россией и Китаем
Трамп напомнил журналисту Fox News, что сейчас внешнеторговый оборот между РФ и США незначителен, но оба государства планируют его нарастить.
«У них есть ценные ресурсы, включая значительные запасы редкоземельных металлов», — сказал Трамп про Россию и добавил, что территория РФ является одной из самых крупных в мире, а ее ресурсы могут быть полезными не только Штатам, но и другим странам. Трамп заметил, что в РФ также демонстрируют заинтересованность в использовании экономического потенциала США. В заявлении Белого дома после переговоров Трампа и Путина также шла речь о перспективах развития российско-американских экономических контактов для укрепления стабильности в мире.
В интервью Fox News Трамп затронул также вопрос экономического сотрудничества КНР и США. По его словам, китайский лидер Си Цзиньпин настроен на взаимодействие с Америкой, но сейчас имеется торговый дисбаланс с Китаем.
Политик выразил уверенность, что США смогут наладить коммуникации с обеими державами.
«Россия обладает огромной территорией, а Китаю не хватает земли. У России гораздо меньшее население, чем у Китая, поэтому между ними всегда было своего рода соперничество. Сейчас они, возможно, стали ближе, но я уверен, что мы сможем наладить хорошие отношения и с теми, и с другими», — сказал он.
В заявлении Кремля о телефонных переговорах Трампа и Путина говорилось, что президенты договорились о формировании российской и американской экспертных групп для урегулирования украинского кризиса. Президенты обсудили будущее экономическое сотрудничество и ситуацию на Ближнем Востоке. Лидеры двух стран также достигли договоренности о сотрудничестве в вопросах ядерного нераспространения и глобальной безопасности.
Трамп во время беседы одобрил инициативу Путина о проведении хоккейных матчей между игроками НХЛ и КХЛ.
Телефонный разговор двух лидеров предваряли переговоры представителей Вашингтона и Киева в Саудовской Аравии, прошедшие 11 марта. На встрече украинцы одобрили предложение США о введении 30-дневного периода прекращения огня. Информация о результатах переговоров была доведена до Кремля американскими переговорщиками.