Суд признал незаконным избрание мэра свердловского города Березовский

Представитель думы Елена Мирофанова отметила, что включение кандидатуры Юлии Маслаковой в бюллетень являлось не правом думы, а ее обязанностью, поскольку на голосование думе должны быть представлены все кандидаты, которые были выбраны конкурсной комиссией. Она обратила внимание, что госпожа Маслакова не вступила в должность мэра в срок до 14 февраля, то есть 15 дней с момента избрания, и никаких правовых последствий дня нее в связи с избранием не возникает.