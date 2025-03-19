Польша решила установить противопехотные мины на границе с Беларусью

По его словам, противопехотные мины окажутся одним из элементом программы «Восточный щит». Байда уточнил, что их планируют установить на линии оборонительных укреплений, расположенных на границе Беларуси и России. Вместе с тем замминистра обороны заявил, что Польше нужно до миллиона противопехотных мин. Их намерены производить внутри страны.