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Польша решила установить противопехотные мины на границе с Беларусью

Польша заявила об установке противопехотных мины на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Польша решила установить противопехотные мины на границе с Беларусью. Подробности озвучил заместитель министра обороны Павел Бейда, передает ТАСС.

По его словам, противопехотные мины окажутся одним из элементом программы «Восточный щит». Байда уточнил, что их планируют установить на линии оборонительных укреплений, расположенных на границе Беларуси и России. Вместе с тем замминистра обороны заявил, что Польше нужно до миллиона противопехотных мин. Их намерены производить внутри страны.

Тем временем Беларусь высказалась о решении Латвии частично закрыть движение через Патерниеки.

Кстати, литовские депутаты предложили лишать белорусов ВНЖ за поездки на родину.

Ранее Совбез обозначил сроки появления российского комплекса «Орешник» в Беларуси.