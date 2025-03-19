Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

«В тайных переговорах участвовали сын Трампа Дональд-младший, его зять Джаред Кушнер, ведущий Такер Карлсон и Уиткофф», — указано в материале издания, которое ссылается на украинских законодателей.
Газета напоминает, что среди указанных представителей окружения Трампа только у Уиткоффа есть официальная должность.
По информации Politico, Вашингтон считает, что Зеленский проиграет возможные выборы на Украине.
Издание ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко*. Как отмечает Politico, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов в стране.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас несвоевременны.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.