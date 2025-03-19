Politico назвала участников тайных переговоров с оппонентами Зеленского

Издание ранее сообщало, что люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры в Киеве с некоторыми ведущими политическими оппонентами Владимира Зеленского, в частности, с экс-премьером Украины Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии «Европейская солидарность» экс-президента Украины Петра Порошенко*. Как отмечает Politico, ключевой темой переговоров было проведение президентских выборов в стране.