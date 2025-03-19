Политологи о телефонном разговоре Путина и Трампа

Российский сценарий
Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов считает, что «попытки представить второй разговор судьбоносным и решающим не сработали, процесс продолжается и его временные перспективы пока неясны». Однако эксперт делает три ключевых вывода. Первый — ситуация развивается по российскому сценарию.
В Москве не приветствовали идею немедленного перемирия, заявив о необходимости тщательной проработки его условий, по сути, подготовки контуры долгосрочного решения. Перемирия и не случилось. Россия отвела такую схему весьма (…) элегантно — поддержав предложение, которое до этого выдвигал Зеленский, но потом отказался под давлением Вашингтона — о взаимном прекращении ударов по энергетической инфраструктуре и мерах безопасности на Чёрном море. Будет или нет этот мораторий, ещё неизвестно.
При этом Лукьянов подчеркивает важность российской инициативы: «Кремль сбил напор Белого дома, порождённый переговорами в Джидде, и перевел обсуждение в тягучую форму. Москва полагает, что сейчас это выгодно именно ей». Более того, вновь получило актуализацию ключевое требование Москвы для заключения мира — демилитаризация Украины.
В повестку тема включена, хотя её доведение до нужного результата не очевидно. Возникает коллизия между США (они уже показывали, что могут и остановить помощь) и Европой (которая только ужесточает приверженность военной помощи Киеву). Что бы ни было дальше, тема военного потенциала выходит на передний план. В отличие от территориальной, которая если и обсуждалась, пока в тени.
Лукьянов также считает, что украинский вопрос, по всей видимости, обсуждается в общем контексте отношений. Отсюда и появляется тема экономического сотрудничества стран, а также обсуждение других вопросов международной повестки: «Особое внимание обращает на себя упоминание в американском изложении, что стороны подробно обсудили Ближний Восток, в частности, вопрос безопасности Израиля. Подтверждение, что тема (видимо, широкий круг вопросов от Ирана-Израиля до Сирии и монархий Залива) является первоочередной для Трампа. Не Украина. Для России наоборот — Украина в очереди приоритетов заведомо опережает всё остальное».
Политолог отмечает, что разговор Путина и Трампа Киеву и Европе хороших новостей не принес. Федоров обращает внимание, что урегулирование конфликта обсуждают две великие державы, не подключая к диалогу другие заинтересованные стороны. «Должно пройти еще как минимум две переговорные фазы, прежде чем станет понятно, достижим успех либо все обречено на провал», — поделился своим прогнозом эксперт.
По мнению политолога Максима Жарова, Кремль доволен состоявшимся разговором больше, чем Белый дом. Он отмечает, что заявление Вашингтона по итогам разговора куда более пустое, чем заявление Москвы. Да и Трамп к журналистам не вышел, хотя и обещал.
Большая часть разговора была посвящена Ближнему Востоку, и судя по выдаваемым в паблик деталям, главные совместные усилия Белый дом и Кремль согласились вырабатывать именно на Ближнем Востоке, а не по Украине. Поэтому не исключено, что в ближайшие дни Трамп постарается убрать из своей риторики тему Украины на задний план.
Три переговорных трека
Политолог Малек Дудаков обращает внимание на то, что телефонный разговор Путина и Трампа 18 марта — один из самых длинных в истории российско-американских отношений. Трамп попытался показать избирателям способность заключать большие международные сделки. Опросы общественного мнения в США показали, что от 70 до 80% американцев поддерживают завершение украинского конфликта и налаживание отношений США с Россией.
К тому же республиканской администрации нужна свобода рук на других направлениях, которые видятся более приоритетными. Это эскалация на Ближнем Востоке, взаимодействие с Ираном и глобальная конкуренция с Китаем. Поэтому неудивительно, что обсуждалась и ближневосточная повестка.
Дудаков отмечает, что разговор лидеров после 18 марта запускает три переговорных трека. Первый — по Украине, где сохраняется много противоречий, второй — по экономике и санкциям. А третий охватывает другие вопросы международной повестки: от Ирана и Израиля до Индо-Тихоокеанского региона и Китая.
Главные итоги разговора Путина и Трампа 18 марта
Американист Алексей Наумов обращает внимание на то, что результат разговора двух лидеров скромный, но максимально возможный в данной политической ситуации — «частичное перемирие (меньше, чем предлагал Трамп и даже меньше, чем ему предлагали украинцы), и создание рабочих групп».
Нынешние разногласия слишком большие, слишком системные, позиции сторон слишком далеки друг от друга, чтобы все решить одним телефонным звонком. Переговоры начнутся на уровне рабочих групп, на уровне министров иностранных дел и обороны, на уровне советников по нацбезопасности. Вот когда там будет найдено решение всех нюансов, которые Путин обозначил еще перед встречей с Уиткоффом, вот тогда будет личная встреча и подписание документов. Пока Россия продолжит наращивать преимущество на поле боя, не боясь резких недружественных шагов со стороны Трампа.
С Наумовым соглашается политолог Дмитрий Егорченков. Он считает, что после переговоров лидеров можно подвести промежуточный итог — диалог продолжается.
Вашингтон не отмахнулся от требований России о детальной проработке возможного перемирия, необходимости устранения первопричин кризиса и учёта интересов России в области безопасности. Трамп и его сотрудники не намерены обвинять Россию в «срыве переговоров» или нежелании идти к миру дипломатически.
«Путин не сжигает мосты, понимая, в какой когнитивной и фактической ловушке оказался американский президент — и дает ему поводы говорить об успехе и прогрессе на переговорах. Без ущерба критическим интересам России и ее чести», — уверен Егорченков.