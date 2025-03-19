Политологи о телефонном разговоре Путина и Трампа

Нынешние разногласия слишком большие, слишком системные, позиции сторон слишком далеки друг от друга, чтобы все решить одним телефонным звонком. Переговоры начнутся на уровне рабочих групп, на уровне министров иностранных дел и обороны, на уровне советников по нацбезопасности. Вот когда там будет найдено решение всех нюансов, которые Путин обозначил еще перед встречей с Уиткоффом, вот тогда будет личная встреча и подписание документов. Пока Россия продолжит наращивать преимущество на поле боя, не боясь резких недружественных шагов со стороны Трампа.