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Reuters: США приостановили несколько контрразведывательных операций в отношении РФ

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Американские спецслужбы приостановили скоординированные контрразведывательные операции в отношении России в рамках усилий администрации президента США Дональда Трампа по урегулированию украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на бывших сотрудников служб безопасности США.

Источник: AP 2024

Агентство уточняет, что инициатива по созданию рабочих групп для отслеживания приписываемых Западом России гибридных операций, в том числе диверсий, дезинформации и кибератак, была разработана по поручению экс-президента США Джо Байдена. В нее были вовлечены по меньшей мере семь ведомств, которые действовали в координации с европейскими партнерами Вашингтона для срыва планов, якобы направленных против США и Европы.

Однако, по словам бывших и нынешних чиновников, после инаугурации Трампа большая часть работы на этом направлении была приостановлена, встречи с европейской стороной стали нерегулярными, а Совет национальной безопасности Белого дома перестал координировать действия с другими ведомствами, включая Федеральное бюро расследований, министерство внутренней безопасности и Госдепартамент. По данным собеседников агентства, Белый дом не уточнил, будет ли деятельность межведомственных рабочих групп возобновлена.

Позиция Москвы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эту информацию, заявил Reuters, что администрация Трампа пытается таким образом избавиться «от всего неэффективного, коррумпированного и немыслимого», что, по его словам, объяснимо. Песков назвал утверждения Запада о том, что Россия якобы занимается подготовкой диверсий против США и Европы, «пустыми и эфемерными», и не имеющими доказательств.