Reuters: США приостановили несколько контрразведывательных операций в отношении РФ

Агентство уточняет, что инициатива по созданию рабочих групп для отслеживания приписываемых Западом России гибридных операций, в том числе диверсий, дезинформации и кибератак, была разработана по поручению экс-президента США Джо Байдена. В нее были вовлечены по меньшей мере семь ведомств, которые действовали в координации с европейскими партнерами Вашингтона для срыва планов, якобы направленных против США и Европы.