МИД КНР прокомментировал разговор Путина и Трампа

Во вторник, 18 марта, Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, который стал их совместной попыткой добиться ключевых договоренностей по украинскому конфликту. В ходе диалога, в частности, затрагивался вопрос установления режима прекращения огня. В Кремле сообщили, что в ходе беседы Владимир Путин обозначил ряд «существенных моментов, касающихся обеспечения действенного контроля за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения, необходимости остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения ВСУ». В результате переговоров президент РФ согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетическим объектам и дал соответствующий приказ военным.