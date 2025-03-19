Ричмонд
+4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае защищают права предпринимателей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Законодательном Собрании на заседании комитета по экономике и налоговой политике под председательством Егора Васильева уполномоченный по защите прав предпринимателей Красноярского края Ольга Загитова представила доклад о работе в 2024 году. Она озвучила ключевые проблемы, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса, и предложила меры по их решению.

Источник: Заксобрание Красноярского края

За год в адрес Уполномоченного поступило 366 обращений. Больше всего предпринимателей волнуют вопросы выделения земельных участков, подключения к инженерным сетям, увеличение избыточной нагрузки на бизнес, связанной с отчётностью и обязательной маркировкой товаров. Например, фермеры вынуждены вести документацию сразу в 12 информационных системах, что значительно усложняет ведение хозяйственной деятельности.

В рамках защиты предпринимателей было направлено более 750 запросов в органы исполнительной власти, прокуратуру, налоговую службу и муниципальные администрации. Также проводились выездные приемы, совместные заседания с прокуратурой и судебные разбирательства в интересах бизнеса.

Подводя итоги обсуждения, председатель комитета Егор Васильев отметил, что одним из приоритетных направлений работы депутатского корпуса является формирование законодательных инициатив в сфере поддержки бизнеса. «Предлагаю подключить к обсуждению проблем, обозначенных в докладе, агентство развития малого и среднего предпринимательства, министерство экономики и регионального развития, союзы предпринимателей, чтобы услышать аргументы коллег, совместно найти пути решения вопросов, волнующих малый и средний бизнес», — сказал Васильев.