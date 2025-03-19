В Красноярском крае защищают права предпринимателей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Законодательном Собрании на заседании комитета по экономике и налоговой политике под председательством Егора Васильева уполномоченный по защите прав предпринимателей Красноярского края Ольга Загитова представила доклад о работе в 2024 году. Она озвучила ключевые проблемы, с которыми сталкиваются представители малого и среднего бизнеса, и предложила меры по их решению.