Ерлан Аккенженов стал новым министром энергетики Казахстана

В 2004—2012 годах работал на руководящих должностях на предприятиях нефтегазовой отрасли, в 2012—2016 годах — главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol), с 2016 по 2022 год — в коммерческих структурах, а с июля 2022 года по июнь 2023 года — начальником Управления маркетинга нефтепродуктов АО «НК “КазМунайГаз”.