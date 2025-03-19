Ерлан Аккенженов стал новым министром энергетики Казахстана

Текст документа 19 марта 2025 года опубликовали на сайте Акорды:
Назначить Аккенженова Ерлана Кудайбергеновича министром энергетики Республики Казахстан.
Ерлан Аккенженов родился 12 мая 1979 года в Алматы. Окончил Высшую школу права «Әділет», Университет «Астана».
Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом в частной организации.
В 2004—2012 годах работал на руководящих должностях на предприятиях нефтегазовой отрасли, в 2012—2016 годах — главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol), с 2016 по 2022 год — в коммерческих структурах, а с июля 2022 года по июнь 2023 года — начальником Управления маркетинга нефтепродуктов АО «НК “КазМунайГаз”.
С июня 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.
Министром энергетики Казахстана с 4 апреля 2023 года был Алмасадам Саткалиев, который 18 марта 2025 года указом президента возглавил новое Агентство по атомной энергии.