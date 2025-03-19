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Ерлан Аккенженов стал новым министром энергетики Казахстана

Ерлан Аккенженов возглавил Министерство энергетики Казахстана. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

Текст документа 19 марта 2025 года опубликовали на сайте Акорды:

Назначить Аккенженова Ерлана Кудайбергеновича министром энергетики Республики Казахстан.

Ерлан Аккенженов родился 12 мая 1979 года в Алматы. Окончил Высшую школу права «Әділет», Университет «Астана».

Трудовую деятельность начал в 2002 году главным специалистом в частной организации.

В 2004—2012 годах работал на руководящих должностях на предприятиях нефтегазовой отрасли, в 2012—2016 годах — главным менеджером, старшим управляющим директором по трейдингу в компании KMG International (Rompetrol), с 2016 по 2022 год — в коммерческих структурах, а с июля 2022 года по июнь 2023 года — начальником Управления маркетинга нефтепродуктов АО «НК “КазМунайГаз”.

С июня 2023 года по настоящее время занимал должность вице-министра энергетики РК.

Министром энергетики Казахстана с 4 апреля 2023 года был Алмасадам Саткалиев, который 18 марта 2025 года указом президента возглавил новое Агентство по атомной энергии.