Молдавская оппозиция запустит кампанию по борьбе с провластной пропагандой

«Уже сейчас очевидно, что выборы пройдут в неравных условиях — ПДС проигнорировала наши предложения, которые гарантировали бы минимальные условия для свободного и честного голосования. Партия “Сердце Молдовы” объявляет о запуске национальной кампании “Правда о ПДС”, в рамках этой кампании мы будем публиковать факты о том, что происходило в ключевых сферах во время правления ПДС — что обещал этот режим четыре года назад и чего он реально достиг, каким было положение дел до их прихода к власти и каким оно стало сейчас», — заявила Влах на брифинге.