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Христофора Ермашова назначили заместителем главы минтранса Ростовской области

Кадровая перестановка произошла в министерстве транспорта Ростовской области.

В Ростовской области на пост заместителя министра транспорта региона назначили Христофора Ермашова. Эту информацию сегодня, 19 марта, подтвердили в пресс-центре донского правительства.

По данным властей, управленец вступил в должность со вчерашнего дня.

Напомним, ранее Христофор Ермашов по собственному желанию покинул пост первого заместителя главы администрации Таганрога. Кроме этого, специалист многим запомнился как директор департамента транспорта Ростова-на-Дону.

Имеет высшее образование. Окончил Ростовскую государственную экономическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.