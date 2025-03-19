Христофора Ермашова назначили заместителем главы минтранса Ростовской области

В Ростовской области на пост заместителя министра транспорта региона назначили Христофора Ермашова. Эту информацию сегодня, 19 марта, подтвердили в пресс-центре донского правительства.
По данным властей, управленец вступил в должность со вчерашнего дня.
Напомним, ранее Христофор Ермашов по собственному желанию покинул пост первого заместителя главы администрации Таганрога. Кроме этого, специалист многим запомнился как директор департамента транспорта Ростова-на-Дону.
Имеет высшее образование. Окончил Ростовскую государственную экономическую академию. Имеет ученую степень кандидата экономических наук.