Руководителем управы Ленинского района Воронежа стал 37-летний Иван Молоканов

Служил секретарем судебного заседания в Ленинском райсуде Воронежа; до 2011 года был следователем в региональном СУ СК при местной прокуратуре; занимал должности замначальника отдела сбыта и замдиректора по экономической безопасности в МКП «Воронежтеплосеть»; работал заместителем руководителя управы Левобережного района по ЖКХ.