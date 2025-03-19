Руководителем управы Ленинского района Воронежа стал 37-летний Иван Молоканов

Об этом 19 марта сообщила пресс-служба мэрии.
37-летний уроженец Воронежа Иван Валерьевич Молоканов окончил в 2006 году Воронежский юридический техникум, а через три года — ВГУ по специальности «юриспруденция».
Служил секретарем судебного заседания в Ленинском райсуде Воронежа; до 2011 года был следователем в региональном СУ СК при местной прокуратуре; занимал должности замначальника отдела сбыта и замдиректора по экономической безопасности в МКП «Воронежтеплосеть»; работал заместителем руководителя управы Левобережного района по ЖКХ.
С 30 мая 2024 года был назначен исполняющим обязанности руководителя управы Ленинского района города Воронежа, которую теперь и возглавит.