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Руководителем управы Ленинского района Воронежа стал 37-летний Иван Молоканов

На заседании Воронежской городской Думы на должность руководителя управы Ленинского района парламентарии согласовали кандидатуру Ивана Молоканова.

Источник: Reuters

Об этом 19 марта сообщила пресс-служба мэрии.

37-летний уроженец Воронежа Иван Валерьевич Молоканов окончил в 2006 году Воронежский юридический техникум, а через три года — ВГУ по специальности «юриспруденция».

Служил секретарем судебного заседания в Ленинском райсуде Воронежа; до 2011 года был следователем в региональном СУ СК при местной прокуратуре; занимал должности замначальника отдела сбыта и замдиректора по экономической безопасности в МКП «Воронежтеплосеть»; работал заместителем руководителя управы Левобережного района по ЖКХ.

С 30 мая 2024 года был назначен исполняющим обязанности руководителя управы Ленинского района города Воронежа, которую теперь и возглавит.