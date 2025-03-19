Преследуемый Кишинёвом депутат парламента Молдавии Нестеровский получил гражданство России

«Мы всегда открыто и прямо выступали за партнёрские связи с Россией, за развитие экономических отношений, без которых Молдова терпит экономический крах. И этот факт стал одной из причин, по которой вся судебная власть, подконтрольная Санду, обрушилась на меня и моих коллег. Дружеских связей с Россией прозападные власти не прощают. Я благодарен Российской Федерации за отклик на мою просьбу о гражданстве», — заявил Нестеровский.