Решение было принято специальным указом президента России Владимира Путина в связи с политическим преследованием Нестеровского со стороны молдавских властей, этот шаг был сделан для защиты депутата, который открыто выступает с пророссийской позицией.
«Мы всегда открыто и прямо выступали за партнёрские связи с Россией, за развитие экономических отношений, без которых Молдова терпит экономический крах. И этот факт стал одной из причин, по которой вся судебная власть, подконтрольная Санду, обрушилась на меня и моих коллег. Дружеских связей с Россией прозападные власти не прощают. Я благодарен Российской Федерации за отклик на мою просьбу о гражданстве», — заявил Нестеровский.
Парламентарий подвергается давлению со стороны молдавских правоохранительных органов и судебной системы, которые подконтрольны президенту Майе Санду и партии PAS. Против него сфабриковано показательное уголовное дело, решение по которому будет вынесено 19 марта.
Судебный процесс при этом шёл в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов.
Депутатская деятельность Нестеровского известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдавии с Россией и защиту традиционных ценностей.