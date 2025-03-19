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Преследуемый Кишинёвом депутат парламента Молдавии Нестеровский получил гражданство России

Депутат парламента Молдавии и один из лидеров партии «Возрождение» Александр Нестеровский получил российское гражданство из-за политического преследования в республике.

Решение было принято специальным указом президента России Владимира Путина в связи с политическим преследованием Нестеровского со стороны молдавских властей, этот шаг был сделан для защиты депутата, который открыто выступает с пророссийской позицией.

«Мы всегда открыто и прямо выступали за партнёрские связи с Россией, за развитие экономических отношений, без которых Молдова терпит экономический крах. И этот факт стал одной из причин, по которой вся судебная власть, подконтрольная Санду, обрушилась на меня и моих коллег. Дружеских связей с Россией прозападные власти не прощают. Я благодарен Российской Федерации за отклик на мою просьбу о гражданстве», — заявил Нестеровский.

Парламентарий подвергается давлению со стороны молдавских правоохранительных органов и судебной системы, которые подконтрольны президенту Майе Санду и партии PAS. Против него сфабриковано показательное уголовное дело, решение по которому будет вынесено 19 марта.

Судебный процесс при этом шёл в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов.

Депутатская деятельность Нестеровского известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдавии с Россией и защиту традиционных ценностей.