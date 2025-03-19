Польша планирует заминировать границы с Россией и Белоруссией

О планах по укреплению рубежей страны рассказал заместитель главы ведомства Павел Бейда.
«У нас нет выбора. Ситуация на границе серьезная. Я говорю о польско-белорусской и польско-российской границах», — приводит «Интерфакс» слова Бейды в эфире радиостанции RMF24.
Представитель Минобороны уточнил, что в арсеналах Польши нет наземных мин, нацеленных на противодействие пехоты, поэтому они будут выпускаться заводами государственного оборонного концерна. Бейда обозначил объемы оборонного заказа для предприятия — он уточнил, что будет произведено несколько сотен тысяч мин.
«Восточный щит» — проект укрепления границ Польши, который предполагает возведение укреплений, в том числе подземных, заслонов и разведывательных установок вдоль рубежных линий России и Белоруссии. Реализация проекта обойдется бюджету страны в $2,5 млрд. «Восточный щит» предполагалось построить к 2028 году, но в конце 2024 года премьер-министр страны Дональд Туск рассказал о досрочном оборудовании первого участка оборонительной системы — эти укрепления располагаются рядом с польским поселком Домбрувка, с российской стороны рядом находится поселок Заозерное Калининградской области.
Ранее стало известно о намерении Польши, Эстонии, Латвии и Литвы выйти из Оттавской конвенции о запрете использования, производства и хранения противопехотных мин. Конвенция действует с 1999 года. Ее действие поддержали 164 страны. Документ призван сократить количество жертв среди мирного населения при использовании этого вида вооружения.