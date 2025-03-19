Польша планирует заминировать границы с Россией и Белоруссией

«Восточный щит» — проект укрепления границ Польши, который предполагает возведение укреплений, в том числе подземных, заслонов и разведывательных установок вдоль рубежных линий России и Белоруссии. Реализация проекта обойдется бюджету страны в $2,5 млрд. «Восточный щит» предполагалось построить к 2028 году, но в конце 2024 года премьер-министр страны Дональд Туск рассказал о досрочном оборудовании первого участка оборонительной системы — эти укрепления располагаются рядом с польским поселком Домбрувка, с российской стороны рядом находится поселок Заозерное Калининградской области.