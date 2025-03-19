Шор рассказал, почему политнаемники хотят уничтожить русский язык

Он добавил, что на постсоветском пространстве, в том числе в Молдавии, закрываются русские школы, сокращаются часы русского языка даже в тех регионах, где живут говорящие только на русском языке люди. «Сегодня наша задача — максимально углубить процесс изучения языка, сделать так, чтобы от молода до велика говорили на нашем родном любимом русском языке. В этой связи АНО “Евразия” разработала ряд дополнительных программ, которые мы намереваемся внедрить уже в этом году. Мы хотим сделать всё, чтобы, во-первых, остановить отток людей, которые говорят на русском языке на постсоветском пространстве, но еще и сделать так, чтобы люди стали говорить правильно», — заключил Шор.