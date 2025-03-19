«Девятнадцатого марта подконтрольный президенту Майе Санду и правящей партии PAS суд планирует вынести приговор со сроком лишения свободы в отношении Александра Нестеровского — депутата Парламента Республики Молдова, одного из лидеров партии “Возрождение”, входящей в оппозиционный блок “Победа”. Александр Нестеровский получил российское гражданство специальным указом президента России», — заявил адвокат.
Нестеровский подвергается давлению со стороны правоохранительных органов и судебной системы Молдавии, подконтрольных Майе Санду и правящей партии «Действие и солидарность». Он утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело, решение по которому будет вынесено уже сегодня, 19 марта. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии «Возрождение» заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.
Депутатская деятельность Нестеровского широко известна рядом инициатив, направленных на укрепление связей Молдовы с Россией и защиту традиционных ценностей. Он является соавтором законопроектов об уголовной ответственности за оправдание фашизма и призывы к ликвидации молдавской государственности, выступал за придание русскому языку статуса официального.