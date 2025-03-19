Нестеровский подвергается давлению со стороны правоохранительных органов и судебной системы Молдавии, подконтрольных Майе Санду и правящей партии «Действие и солидарность». Он утверждает, что против него сфабриковано показательное уголовное дело, решение по которому будет вынесено уже сегодня, 19 марта. При этом судебный процесс шел в нарушение процессуальных норм, с использованием ложных показаний и сфальсифицированных документов. В партии «Возрождение» заявляют, что это откровенная политическая расправа, направленная на запугивание оппозиции и подавление пророссийских настроений в стране. Оппозиция настаивает, что власти Молдавии стремятся в преддверии парламентских выборов деморализовать оппозиционные силы и дискредитировать пророссийский курс.