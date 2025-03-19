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Слюсарь назначил нового министра экономического развития Ростовской области

Ростовская область, 19 марта 2025. DON24.RU. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь назначил министром экономического развития Ростовской области уроженца Таганрога Павла Павлова.

Занимавший до последнего времени эту должность Максим Папушенко ушел в отставку в связи с переходом на новую работу, сообщили в региональном правительстве.

Максим Папушенко завершает работу в должности министра экономического развития 26 марта и переходит на работу в федеральные структуры.

«Благодарю Максима Валерьевича за труд и желаю ему успехов на новом месте», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

«Стратегически важное для развития донского региона министерство возглавит Павел Павлов, уроженец Таганрога, руководитель с широкими компетенциями. По первому образованию, которое он получил в Таганрогском государственном радиотехническом университете, Павел Владимирович управленец. Также окончил Российскую таможенную академию по направлению “Юриспруденция”. Доктор экономических и юридических наук», — рассказал врио губернатора Ростовской области.

Почти вся трудовая биография Павла Павлова связана с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева, где он работал на различных должностях. С 2021 по 2025 годы был управляющим директором авиапредприятия.

Кроме того, за плечами Павла Павлова несколько лет научной деятельности в качестве профессора экономических кафедр Южного федерального университета.

Ранее Юрий Слюсарь освободил от должности министра цифрового развития региона Евгения Полуянова.