Слюсарь назначил нового министра экономического развития Ростовской области

Занимавший до последнего времени эту должность Максим Папушенко ушел в отставку в связи с переходом на новую работу, сообщили в региональном правительстве.
Максим Папушенко завершает работу в должности министра экономического развития 26 марта и переходит на работу в федеральные структуры.
«Благодарю Максима Валерьевича за труд и желаю ему успехов на новом месте», — написал Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
«Стратегически важное для развития донского региона министерство возглавит Павел Павлов, уроженец Таганрога, руководитель с широкими компетенциями. По первому образованию, которое он получил в Таганрогском государственном радиотехническом университете, Павел Владимирович управленец. Также окончил Российскую таможенную академию по направлению “Юриспруденция”. Доктор экономических и юридических наук», — рассказал врио губернатора Ростовской области.
Почти вся трудовая биография Павла Павлова связана с Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Г. М. Бериева, где он работал на различных должностях. С 2021 по 2025 годы был управляющим директором авиапредприятия.
Кроме того, за плечами Павла Павлова несколько лет научной деятельности в качестве профессора экономических кафедр Южного федерального университета.
Ранее Юрий Слюсарь освободил от должности министра цифрового развития региона Евгения Полуянова.