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В Иркутской области увеличена единовременная выплата участникам СВО

Депутаты Заксобрания региона поддержали инициативу губернатора.

Источник: Законодательное Собрание Иркутской области

Очередная сессия Законодательного Собрания Иркутской области прошла сегодня, 19 марта. В числе прочих, депутаты рассмотрели законопроект об изменении суммы единовременной выплаты участникам СВО при заключении контракта. С такой инициативой в областной парламент обратился губернатор Приангарья Игорь Кобзев, ее поддержали все фракции.

Итак, новая норма начинает действовать с 1 марта 2025 года, то есть распространяется и на уже прошедшую часть месяца. Теперь, согласно внесенным в соответствующий закон Иркутской области поправкам размер единовременной выплаты увеличен с 400 тысяч до 1 миллиона рублей.

Присутствовавший на сессии глава региона отметил, что данная инициатив связана с большим количеством обращений от военнослужащих и их семей.

— С учетом федеральной и региональной выплаты наши земляки, которые заключат контракт, получат разовые выплаты в размере 1 млн 400 тысяч рублей, — отметил председатель Заксобрания Александр Ведерников. — Сегодня Сибирь, и Восточная Сибирь в частности, достойно показывает результаты в зоне специальной военной операции. И какие бы у нас не были трудности и состояние бюджета, но губернатор чётко определил приоритеты расходов бюджета, и депутаты Законодательного Собрания целиком и полностью поддерживают его.

Ранее КП-Иркутск сообщала об открытии в Иркутске областного кадрового центра «Работа России», где будут оказываться услуги по поиску работы и подбору персонала с использованием современных сервисов.