В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана

Совещание по рассмотрению инициативы Республики Узбекистан о проекте Концепции «Дни культуры Содружества» состоялось в Исполнительном комитете СНГ.
Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества, обсудили возможную реализацию проекта в рамках Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».
По итогам встречи ее участники рекомендовали внести доработанный проект Концепции на рассмотрение очередных заседаний Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.