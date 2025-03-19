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В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана

ТАШКЕНТ, 19 мар — Sputnik. В штаб-квартире СНГ обсудили инициативу Узбекистана, сообщает пресс-служба Исполкома Содружества.

Источник: Исполнительный комитет СНГ

Совещание по рассмотрению инициативы Республики Узбекистан о проекте Концепции «Дни культуры Содружества» состоялось в Исполнительном комитете СНГ.

говорится в сообщении

Представители государств-членов СНГ обменялись мнениями о проведении Дней культуры Содружества, обсудили возможную реализацию проекта в рамках Межгосударственной программы «Культурные столицы Содружества».

По итогам встречи ее участники рекомендовали внести доработанный проект Концепции на рассмотрение очередных заседаний Совета по гуманитарному сотрудничеству государств-участников СНГ и Совета по культурному сотрудничеству государств-участников СНГ.