Bloomberg узнал, что США назвали неизбежным участие ЕС в переговорах

11 марта представители США и Украины встретились в Саудовской Аравии, результатом стало согласие Киева на 30-дневное прекращение огня при условии аналогичного шага Москвы и возобновление Вашингтоном военной помощи и обмена разведданными. 18 марта Трамп поговорил по телефону с Путиным. Как сообщали в Кремле, российский лидер согласился на предложение о 30-дневном отказе от ударов по объектам энергетической инфраструктуры и отдал «соответствующую команду» военным. В Белом доме заявили, что Трамп и Путин договорились прекратить огонь по объектам энергетики и инфраструктуры и начать «технические переговоры» о перемирии в Черном море. Итоги этих переговоров поддержал канцлер Германии Олаф Шольц. Президент Франции Эмманюэль Макрон в свою очередь призвал Европу вооружаться.