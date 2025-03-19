Мэр Режа Карташов покидает свою должность

Глава Режевского муниципального округа Иван Карташов сложил свои полномочия. Информацию корреспонденту ЕАН подтвердили в аппарате режевской думы.
В окружении Карташова сообщают, что в качестве дальнейшей карьеры градоначальник перейдет в правительство Свердловской области. При этом точное место его работы в областной власти не называется. На запрос корреспондента он не ответил.
Отметим, что Иван Карташов возглавил Реж в 2019 году. Теперь же, по данным другого источника, полномочия главы будет временно исполнять заместитель по экономике Мария Малыгина.
Также стало известно, что в другом свердловском городе — Березовском — суд отменил решение местной думы об избрании Юлии Маслаковой на пост мэра. Юлия Маслакова, будучи техническим оппонентом действовавшего мэра Евгения Писцова, выиграла выборы в конце января. При этом она пыталась снять свою кандидатуру, но ей не позволили. Позже она подала в суд на депутатов, избравших ее.