Мэр Режа Карташов покидает свою должность

Также стало известно, что в другом свердловском городе — Березовском — суд отменил решение местной думы об избрании Юлии Маслаковой на пост мэра. Юлия Маслакова, будучи техническим оппонентом действовавшего мэра Евгения Писцова, выиграла выборы в конце января. При этом она пыталась снять свою кандидатуру, но ей не позволили. Позже она подала в суд на депутатов, избравших ее.