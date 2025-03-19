Путин назначил семь судей в Воронежской области

В Указе Президента от 18 марта 2025 года, кроме прочих назначений судей, есть и воронежские.
Наиболее заметной фигурой из семи назначенных Президентом является получившая пост заместителя председателя Лискинского районного суда Елена Викторовна Трофимова. Она назначена на шестилетний срок. Кроме того, судьей Лискинского райсуда стала Наталья Викторовна Никулина.
Также новая судья официально пополнила Воронежский областной суд. Соответствующее назначение получила Юлия Игоревна Воищева.
Кроме того, заполнились вакансии еще в двух воронежских судах.
Татьяна Егоровна Иванова стала судьей Коминтерновского райсуда Воронежа.
Алеся Геннадьевна Щербакова получила назначение судьей Левобережного райсуда Воронежа.
Судьями Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда, расположенного в Воронеже, стали Евгения Сергеевна Завидовская и Александр Вячеславович Захаров.