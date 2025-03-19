Анну Митянину избрали детским омбудсменом в Петербурге на второй срок

По словам спикера ЗакСа Александра Бельского, госпожа Митянина за 2024 год сделала немало в своей работе — помогала семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Также ее деятельность была направлена на профилактику преступности, обеспечение безопасности и восстановление нарушенных прав несовершеннолетних.