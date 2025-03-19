Замминистра региональной безопасности Воронежской области стал Сергей Золототрубов

Сергею Золототрубову 44 года. Он родился в Воронеже. В 2001 году окончил Воронежское пожарно-техническое училище МВД России, в 2004-м и 2010-м — Академию Государственной противопожарной службы МЧС России. С декабря 2010 года по май 2018 года работал замначальника управления — начальником отдела организации пожаротушения управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС Воронежской области. После этого чуть больше года руководил управлением, затем перешел на пост замначальника по государственной противопожарной службе. В сентябре 2023 года его проводили на пенсию, после чего он устроился в «Гражданскую оборону…».