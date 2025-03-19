Мэр Омска Шелест рассказал, как обстоят дела с ремонтом дорог в городе

Для устранения повреждений на дрогах Омска бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» применяют холодный асфальт и инертные материалы. В департаменте городского хозяйства мэрии отметили, что в настоящее время бригады «УДХБ» успешно провели локальные ремонты на путепроводах по улицам 4-й Кировской, Кирова, Дианова, проспекту Королёва и улице Кирова, в районе 5-й Рабочей.