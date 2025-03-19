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Мэр Омска Шелест рассказал, как обстоят дела с ремонтом дорог в городе

Сейчас специалисты временно работают холодным асфальтом.

Источник: администрация Омской области

Мэр Омска Сергей Шелест сообщил, что на следующей неделе в тестовом режиме запустят муниципальный асфальтобетонный завод. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

«Первые партии горячего асфальта будут использоваться для аварийно-восстановительного ремонта городских дорог. Сейчас бригады работают холодным асфальтом, что является временной, но необходимой мерой», — написал мэр Омска Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Для устранения повреждений на дрогах Омска бригады «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» применяют холодный асфальт и инертные материалы. В департаменте городского хозяйства мэрии отметили, что в настоящее время бригады «УДХБ» успешно провели локальные ремонты на путепроводах по улицам 4-й Кировской, Кирова, Дианова, проспекту Королёва и улице Кирова, в районе 5-й Рабочей.