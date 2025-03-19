Полиция Боснии и Герцеговины подтвердила наличие ордера на арест Милорада Додика

На прошлой неделе замглавы правительства Сербии Александр Вулин предупреждал, что в ночь на 16 марта могут быть арестованы высокопоставленные чиновники Республики Сербской. В их числе он называл президента РС Милорада Додика. Вулин увязал возможный арест с «планом западных спецслужб по развязыванию гражданской войны».