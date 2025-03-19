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Полиция Боснии и Герцеговины подтвердила наличие ордера на арест Милорада Додика

Полиция Боснии и Герцеговины подтвердила наличие ордера на арест президента Республики Сербской (РС) Милорада Додика. Ранее боснийская прокуратура отдала приказ полиции о задержании всего высшего руководства РС, включая президента Милорада Додика, по обвинению в «посягательстве на конституционное устройство страны».

Источник: РИА "Новости"

«Мы получили ордер на арест этих трех человек (лидера боснийских сербов Милорада Додика, премьер-министра Республики Сербской Радована Висковича и спикера парламента Ненада Стевандича. — “Ъ”)», — сказал представитель правоохранительных органов Вахидин Мунжич во время интервью местным СМИ (цитата по AFP).

Ранее во вторник соратник Милорада Додика Дарко Кулум заявил, что подал в отставку с поста начальника федеральной полиции Боснии и Герцеговины после того, как прокуратура попросила его вызвать лидера боснийских сербов на допрос.

На прошлой неделе замглавы правительства Сербии Александр Вулин предупреждал, что в ночь на 16 марта могут быть арестованы высокопоставленные чиновники Республики Сербской. В их числе он называл президента РС Милорада Додика. Вулин увязал возможный арест с «планом западных спецслужб по развязыванию гражданской войны».

В феврале суд Боснии и Герцеговины приговорил Милорада Додика к году тюрьмы и запретил на шесть лет заниматься политической деятельностью. Его обвинили в игнорировании решений Конституционного суда и высокого представителя мирового сообщества, выполняющего функции внешнего управляющего.